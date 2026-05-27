Arbeiten sollen mehrere Jahre dauern: Jetzt wird der Landtag saniert

Dresden - Arbeiter stellten am Dienstag vor dem Dresdner Landtag Bauzäune auf. Weite Teile des Vorplatzes können jetzt nicht mehr betreten werden. Was ist da los? Sachsens Herzkammer der Demokratie wird die kommenden Jahre am offenen Herzen operiert und um zwei Neubauten erweitert.

Am Dienstag stellten Arbeiter Bauzäune vor dem Landtag auf - Vorbereitungen für die Sanierung des Gebäudeensembles. © Norbert Neumann

"Die Baustelleneinrichtung für den Neubau soll im Juni 2026 erfolgen. Dafür werden diese Woche die Bauzäune gestellt", berichtet auf TAG24-Anfrage Alwin-Rainer Zipfl, der Sprecher vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB).

Er fügt hinzu: "Der Aushub der Baugrube und Spezialtiefbauarbeiten für den Anbau sind anschließend in der zweiten Jahreshälfte vorgesehen."

Mit Anbau ist der "Riegel" auf der Wiese hinter dem Hotel Maritim gemeint. Er wird als dreistöckiges Bürogebäude zuerst gebaut. Ein Tunnel wird das Bauwerk mit dem Landtag verbinden (Bauvolumen: 73,6 Mio. Euro).

Der zweite Neubau soll im Innenhof des Landtages hochgezogen werden. Dieser "Kubus" (38,7 Mio. Euro) wird einen modernen Saal mit Besuchertribüne für Anhörungen beherbergen.