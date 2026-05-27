Arbeiten sollen mehrere Jahre dauern: Jetzt wird der Landtag saniert

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Am Dienstag begannen die Vorbereitungen für die auf vier Jahre angelegte Sanierung des Sächsischen Landtags. Dieser wird um zwei Neubauten erweitert.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Arbeiter stellten am Dienstag vor dem Dresdner Landtag Bauzäune auf. Weite Teile des Vorplatzes können jetzt nicht mehr betreten werden. Was ist da los? Sachsens Herzkammer der Demokratie wird die kommenden Jahre am offenen Herzen operiert und um zwei Neubauten erweitert.

Am Dienstag stellten Arbeiter Bauzäune vor dem Landtag auf - Vorbereitungen für die Sanierung des Gebäudeensembles.
Am Dienstag stellten Arbeiter Bauzäune vor dem Landtag auf - Vorbereitungen für die Sanierung des Gebäudeensembles.  © Norbert Neumann

"Die Baustelleneinrichtung für den Neubau soll im Juni 2026 erfolgen. Dafür werden diese Woche die Bauzäune gestellt", berichtet auf TAG24-Anfrage Alwin-Rainer Zipfl, der Sprecher vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB).

Er fügt hinzu: "Der Aushub der Baugrube und Spezialtiefbauarbeiten für den Anbau sind anschließend in der zweiten Jahreshälfte vorgesehen."

Mit Anbau ist der "Riegel" auf der Wiese hinter dem Hotel Maritim gemeint. Er wird als dreistöckiges Bürogebäude zuerst gebaut. Ein Tunnel wird das Bauwerk mit dem Landtag verbinden (Bauvolumen: 73,6 Mio. Euro).

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Der zweite Neubau soll im Innenhof des Landtages hochgezogen werden. Dieser "Kubus" (38,7 Mio. Euro) wird einen modernen Saal mit Besuchertribüne für Anhörungen beherbergen.

Visualisierung vom Landtag mit seinen beiden geplanten Neubauten.
Visualisierung vom Landtag mit seinen beiden geplanten Neubauten.  © Büro Kulka
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Visualisierung vom geplanten Kubus im Innenhof des Landtages.
Visualisierung vom geplanten Kubus im Innenhof des Landtages.  © Büro Kulka

Fertigstellung der Neubauten wird vier Jahre in Anspruch nehmen

Katrin Leers-Kulka (50) setzt die Arbeit im Sinne ihres Vaters fort.
Katrin Leers-Kulka (50) setzt die Arbeit im Sinne ihres Vaters fort.  © Norbert Neumann

"Für die Fertigstellung der beiden Neubauten sind rund vier Jahre vorgesehen", so Zipfl.

Die Vollendung des Riegels markiert einen Meilenstein für die Sanierung des bestehenden Gebäudeensembles, denn dort sollen Abgeordnete und Verwaltung arbeiten, während der Altbau auf Vordermann gebracht wird und Büros leergezogen werden müssen.

Das SIB beauftragte bereits 2019 das Büro des Landtagsarchitekten Peter Kulka mit den Planungen für die Sanierung und Erweiterung.

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Nach dessen Tod setzte seine Tochter Katrin Leers-Kulka (50) diese Arbeit im Sinne ihres Vaters fort. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Sanierung. Leers-Kulka betont: "Das Parlament muss immer arbeitsfähig sein."

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann / Büro Kulka

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