TAG24-Reporterin testet "Line Dance": Tanzen in Reih und Glied - kein Problem, oder doch?

Dresden - Kurz vor meinem 30. Geburtstag habe ich, TAG24-Reporterin Jacqueline Grünberger (29), beschlossen, ein paar Dinge nicht weiter vor mir herzuschieben. Eines davon: ein Tanzkurs. Die Wahl fiel auf "Line Dance" an der Volkshochschule Dresden .

TAG24-Reporterin Jacqueline Grünberger (29) hat sich beim Line Dance ausprobiert und dabei an ihrer Koordination gezweifelt. © Eric Münch

Dass dieser Tanz längst mehr ist als Cowboy-Klischee, bestätigt Tanzlehrerin Frida Kramper (47): "Es ist zu beobachten, dass es immer mehr wird. Wenn man mal privat tanzen geht, sieht man manchmal einige 'Electric Slide' anfangen zu tanzen. Andere steigen mit ein – fast flashmobartig."

Ursprünglich kommt Line Dance aus der US-Country- und Westernszene des 20. Jahrhunderts: feste Schrittfolgen, synchrone Bewegungen in Reihen und kein Partner.

Cowboy-Hut, Stiefel, Holztresen – für mich ist das Bild klar. Nur steht heute eben kein Saloon auf der Gasanstaltstraße, sondern ein Tanzstudio der Volkshochschule.

"Wir fangen mit was Einfachem an: 'Flobie Slide'", ruft Lehrerin Frida, während "Mamma Mia" läuft. Rechte Fußspitze weg von mir und wieder zurück, dann neben dem linken Fuß auftippen.

Eigentlich simpel, in der Praxis aber erstaunlich fehleranfällig. Cowboy-Hut hätte mir heute vermutlich auch nicht geholfen.