Nach monatelanger Umgestaltung: Toeplerpark erstrahlt im neuen Glanz

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Nach monatelanger Umgestaltung wurde der Toeplerpark in Tolkewitz am Dienstag wieder eröffnet. Der Park bietet nun Spiel-, Sport- und Erholungsangebote.

Von Benjamin Schön

Dresden - Der alte Charme ist geblieben, doch der Toeplerpark in Tolkewitz zeigt sich jetzt komplett modernisiert. Nach monatelanger Umgestaltung wurde die beliebte Grünanlage am Dienstag offiziell wieder eröffnet. Besucher erwartet jetzt ein Freizeitpark für alle Generationen – mit neuen Spiel-, Sport- und Erholungsangeboten.

Eva Jähnigen (60, Grüne) freut sich, dass Tolkewitz den Toeplerpark zurück hat.
Eva Jähnigen (60, Grüne) freut sich, dass Tolkewitz den Toeplerpark zurück hat.  © Thomas Türpe

Die rund 12.300 Quadratmeter große Anlage, etwa so groß wie zwei Fußballfelder, erhielt nicht nur ein landschaftsgärtnerisches Facelift, sondern auch komplett neue Freizeitangebote.

"Ein besonderer Anziehungspunkt wird ganz bestimmt auch der neu gestaltete Spielplatz sein. Ich danke allen, die mitgewirkt haben, dieses wunderbare Projekt zu verwirklichen", so Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne).

Außerdem entstanden zusätzliche Sportmöglichkeiten wie eine Fläche für Street- und Volleyball, neue Tischtennisplatten sowie Fitnessgeräte.

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Ziel der Neugestaltung war es, den Park für die Menschen aus Tolkewitz und Laubegast wieder attraktiver zu machen. Gleichzeitig sollte ein Ort für Erholung, Bewegung und Begegnung geschaffen werden.

Die Kids erwartet jede Menge Spiel und Spaß.
Die Kids erwartet jede Menge Spiel und Spaß.  © Thomas Türpe
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Alte und stark abgenutzte Spiel- und Sportgeräte wurden entfernt und durch moderne Anlagen ersetzt.
Alte und stark abgenutzte Spiel- und Sportgeräte wurden entfernt und durch moderne Anlagen ersetzt.  © Thomas Türpe

Umgestaltung des Toeplerparks kostete rund 1,1 Millionen Euro

Auch Umweltbildung spielt künftig eine größere Rolle. Geplant sind Angebote, die Natur- und Umweltschutz verständlich vermitteln sollen.

Die Umgestaltung kostete rund 1,1 Millionen Euro. Finanziert wurde das Projekt unter anderem über das Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" sowie mit städtischen Eigenmitteln. Das Stadtbezirksamt Blasewitz beteiligte sich zusätzlich mit rund 115.000 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe

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