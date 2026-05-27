Nach monatelanger Umgestaltung: Toeplerpark erstrahlt im neuen Glanz

Dresden - Der alte Charme ist geblieben, doch der Toeplerpark in Tolkewitz zeigt sich jetzt komplett modernisiert. Nach monatelanger Umgestaltung wurde die beliebte Grünanlage am Dienstag offiziell wieder eröffnet. Besucher erwartet jetzt ein Freizeitpark für alle Generationen – mit neuen Spiel-, Sport- und Erholungsangeboten.

Eva Jähnigen (60, Grüne) freut sich, dass Tolkewitz den Toeplerpark zurück hat. © Thomas Türpe

Die rund 12.300 Quadratmeter große Anlage, etwa so groß wie zwei Fußballfelder, erhielt nicht nur ein landschaftsgärtnerisches Facelift, sondern auch komplett neue Freizeitangebote.

"Ein besonderer Anziehungspunkt wird ganz bestimmt auch der neu gestaltete Spielplatz sein. Ich danke allen, die mitgewirkt haben, dieses wunderbare Projekt zu verwirklichen", so Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne).

Außerdem entstanden zusätzliche Sportmöglichkeiten wie eine Fläche für Street- und Volleyball, neue Tischtennisplatten sowie Fitnessgeräte.

Ziel der Neugestaltung war es, den Park für die Menschen aus Tolkewitz und Laubegast wieder attraktiver zu machen. Gleichzeitig sollte ein Ort für Erholung, Bewegung und Begegnung geschaffen werden.