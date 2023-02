Rathaus kassiert Parkgebühren wie noch nie - und hat noch immer nicht genug

Die Parkgebühren haben eine Rekordsumme in die Stadtkasse gespült. © Eric Münch

In der damaligen Vorlage wurden Einnahmen von zwölf Millionen Euro im Jahr 2021 und ab 2022 sogar 16,5 Millionen Euro jährlich prognostiziert.

Dann kam Corona, wodurch die eingenommenen Parkgebühren auf 6,9 Millionen (2020) bzw. 6,3 Millionen Euro (2021) sanken. Davon hat sich die Stadt mittlerweile zwar wieder erholt, doch die selbst gesteckte Zielmarke ist in weiter Ferne.



Das liegt wohl daran, dass in der teuren Innenstadt weniger geparkt wird als erwartet und die Autofahrer auf die privaten Parkhäuser ausweichen, die günstiger sind. So wurden in der teuren Parkzone 1 vergangenes Jahr nur knapp 3,2 Millionen Euro eingenommen.

2019 waren es mit niedrigeren Parkgebühren und ohne die neu hinzugekommene Äußere Neustadt fast 1,3 Millionen Euro mehr.