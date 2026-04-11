Rettungs-Sparplan soll helfen: Jetzt dreht der OB jeden Euro um

Dresden - Sinkende Einnahmen, steigende Kosten: Um Dresdens millionenschweres Haushaltsloch zu stopfen, hat OB Dirk Hilbert (54, FDP ) einen Rettungs-Sparplan für dieses Jahr vorgelegt. Dieser sieht sogar Kleinstbeträge von wenigen Euro vor, die in den Amtsstuben oder Schulen gespart werden sollen. Die SPD sieht noch "ernsthaften Änderungsbedarf".

Millionenloch im Haushalt: OB Dirk Hilbert (54, FDP) hat einen Rettungs-Sparplan vorgestellt. © Holm Helis

Zehn Euro soll zum Beispiel das Rechtsamt für "Geschäftsaufwand Postgebühren" (etwa Briefmarken) bei Versicherungsleistungen sparen.

Schulen sollen mit Kürzungen bei Lernmitteln klarkommen, Klinik- und Krankenhausschulen (kümmern sich um Unterricht für schwerkranke Kinder) 50 Euro im Jahr weniger für Reinigungsmaterialien ausgeben.

Tausende solcher Sparmaßnahmen sind jetzt vorgesehen. Trotzdem würde die Stadt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (also Einnahmen minus Ausgaben, Investitionen nicht mitgerechnet) zum Jahresende unterm Strich noch auf ein Minus von rund 44 Millionen Euro kommen.

Dabei war im vergangenen Jahr, als der aktuelle Haushalt geplant und beschlossen wurde, ein Plus von gut 41 Millionen Euro vorgesehen.