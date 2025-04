Rohrbruch in Dresden-Reick! Straße wieder geöffnet, Haushalte haben wieder Trinkwasser

Dresden - Aufregung in Dresden! Am Dienstagvormittag war auf der Winterbergstraße in Reick ein Trinkwasserrohr gebrochen. Fußweg und Fahrbahn waren unterspült, die Straße musste gesperrt werden. Im Verlaufe des Tages konnte Entwarnung gemeldet werden. Am frühen Abend war der Schaden endgültig behoben.