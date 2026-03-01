Rote Augen und laufende Nase: Heuschnupfen Saison beginnt dieses Jahr schon früher

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt angesichts des trockenen und windigen Wetters vor einer schnell ansteigenden Konzentration von Erlenpollen.

Dresden - Das Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnt angesichts des milden, trockenen und windigen Wetters vor einer schnell und stark ansteigenden Konzentration von Erlenpollen.

Birkenpollen schwirren wohl ab April durch die Lüfte - für Allergiker kein Vergnügen.
Birkenpollen schwirren wohl ab April durch die Lüfte - für Allergiker kein Vergnügen.  © Kristin Schmidt

Auch die Haselblüte habe bereits begonnen, hieß es. Danach folgten Esche und ab April die Birke - für viele Betroffene der Höhepunkt der Saison.

Laut dem Dresdner Allergologen Christian Vogelberg vom Universitätsklinikum steige die Betroffenheit bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen.

Durch den Klimawandel verschöben sich die Pollenzeiten, die Beschwerden dauerten länger. Wer auf mehrere Allergene reagiere, habe oft "das gesamte Jahr über Saison".

Dresden: Neue "Teilauto"-Station sorgt für Verwirrung: Abschlepp-Ärger im Dresdner Norden
Dresden Neue "Teilauto"-Station sorgt für Verwirrung: Abschlepp-Ärger im Dresdner Norden

Wie stark die Saison tatsächlich wird, lässt sich den Experten zufolge noch nicht seriös vorhersagen.

Mediziner raten Betroffenen zu früher Diagnose und zur Therapie. Neben Antihistaminika und Nasensprays kann eine spezifische Immuntherapie helfen.

Titelfoto: Kristin Schmidt

Mehr zum Thema Dresden: