Straßenblockade sorgt für Hupkonzert: Klimaaktivisten legen Verkehr lahm

Dresden - Das alte Spiel am neuen Ort: Wie schon die vergangenen Male blockierten die Klimaaktivisten von " Extinction Rebellion " eine innerstädtische Kreuzung, diesmal den Georgplatz . Da die Blockade als Kundgebung angezeigt war, musste sich die Polizei nur um die Absicherung kümmern.

Jeden letzten Donnerstag im Monat blockieren die Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" eine Dresdner Straßenkreuzung. © Ove Landgraf

Jeden letzten Donnerstag im Monat müssen Dresdner Autofahrer mit einer Blockade rechnen. Und so betraten auch am heutigen Donnerstag 19 Aktivisten um 8.18 Uhr die Straße Bürgerwiese in Sichtweite zum Rathaus.

Der Ort war nicht zufällig gewählt: "Der Dresdner Stadtrat hat die Pflicht, unsere Wärmeversorgung verlässlich postfossil zu planen", erklärt Blockierer Christian Bläul (44). "Wer beim Klimaschutz zögert, handelt nicht wertkonservativ, sondern lädt leichtsinnig Chaos ein. Konservative Politik hieße, vorausschauend Wohlstand zu erhalten und Klimaschäden abzuwenden, bevor sie entstehen."

Für jeweils sieben Minuten wurden nacheinander vier Arme der Kreuzung blockiert. In der Straße Bürgerwiese führte das nur zu einem kurzen Stau einige Autos entkamen diesem doch eine Wendeaktion. Auf der St. Petersburger Straße beruhigte die Polizei einzelne aufgebrachte Autofahrer, Aktivisten übergaben Flyer. Die meisten nahmen die kurze Blockade mittlerweile mit Fassung.

Bei der dritten Blockade in der Waisenhausstraße setzte jedoch ein Hupkonzert ein, auch in der letzten Aktion in der St. Petersburger Straße Richtung Hauptbahnhof startete ein solches. Jedoch sprach hier die Polizei die Huper an, das zu unterlassen.