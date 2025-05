Sachsen drängt auf gesetzliche Regelung: Schöffen sollen über Amtszeit hinaus bleiben

Die zunehmenden Wahlerfolge der AfD auf kommunaler Ebene könnten die Verzögerungen weiter verschärfen, so die Befürchtung.

In Leipzig führte ein Rechtsstreit zu weiteren Verzögerungen.

Hintergrund sind erhebliche Verzögerungen bei der Schöffenwahl 2024. In Dresden konnten Schöffen erst im elften Versuch gewählt werden.

Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (48, CDU ) warnt: "Wenn Schöffen nicht rechtzeitig gewählt sind, steht die Strafjustiz still."

Der Freistaat wird daher auf der kommenden Justizministerkonferenz vorschlagen, dass der Bund rechtzeitig vor den nächsten Schöffenwahlen einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegt.

Sachsen ist in diesem Jahr Vorsitzland der Konferenz der Justizministerinnen und der Justizminister (JuMiKo). Die nächste Konferenz findet am 5. und 6. Juni in Bad Schandau statt.