Schöne Bescherung in der Uniklinik! Nikolaus klettert Fassade hinauf

Dresden - Wer kraxelt da die Fassade rauf? Die Höhenrettungstruppe der Berufsfeuerwehr Dresden schickte den Nikolaus höchstselbst an der Hauswand der Uniklinik los, um den jüngsten Patienten Geschenke zu bringen.

Am Nikolaustag schickte die Höhenrettungsgruppe der Dresdner Berufsfeuerwehr den Nikolaus die Fassade entlang zu den Kindern auf Station rauf. © Eric Münch

Fünf Stationen der Kinderklinik und Kinderchirurgie in Dresden wurden beschenkt, sodass insgesamt 67 Kinder einen Sack voller Überraschungen erhielten:

"Enthalten sind keine Süßigkeiten. Dafür unter anderem Buntstifte, ein Stoff-Hydrant, Bastel-Sets für ein Feuerwehrauto", enthüllt Claudia Dietz (45), Sprecherin der Uniklinik.

"Die Berufsfeuerwehren haben zu der Aktion aufgerufen. Nachdem wir letztes Jahr bereits am Städtische Klinikum waren, wollen wir die Aktion in den nächsten Jahren wiederholen, an andere Krankenhäuser bringen und zu den bereits besuchten wiederkommen", bekundet Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (43).

Im Einsatz waren gleich zwei Nikoläuse, die Unterstützung von insgesamt 18 Kameraden erhielten, die in ihrer Freizeit halfen. So konnten die Kinder im dritten und vierten Stock zeitgleich ihre eigene Bescherung feiern.