SED-Vermögen verschönert Kirchenareal

Dresden - Die Weinbergskirche in Trachenberge ist schon deshalb ein besonderer Ort, weil von hier aus Impulse für die Friedliche Revolution von 1989 gesetzt wurden.

Sind zufrieden: Dr. Steffen Laub (74, v.l.), Ministerin Barbara Klepsch (60, CDU), Pfarrerin Gisela Merkel (59) und Dr. Florian Reißmann (48). © Steffen Füssel

Nun wurde das Außengelände verschönert, Bäume und Sträucher gepflanzt, barrierefreie Wege angelegt und Sitzgelegenheiten installiert.



Der neue Begegnungsort soll nicht nur von Kirchgängern, sondern von allen Dresdnern genutzt werden.

"Mit der Neugestaltung des Außengeländes ist ein kultureller und sozialer Ankerpunkt der Stadt weiter aufgewertet worden", freut sich Kultusministerin Barbara Klepsch (60, CDU).