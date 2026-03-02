Jugendliche leisten Widerstand: Polizeikontrolle eskaliert

Dresden - Widerstand bei der Polizeikontrolle: Zwei Jugendliche wurden am Hauptbahnhof kontrolliert und taten alles, um nicht erwischt zu werden.

Zwei Jugendliche wollten bei einer Polizeikontrolle flüchten - beim Fixieren wurde ein Polizist verletzt. (Symbolfoto) © Bildmontage: Holm Helis; Marijan Murat/dpa

In der Nacht zu Sonntag, gegen 2.42 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei in der Kuppelhalle des Hauptbahnhofes zwei Jugendliche. Bei den beiden deutschen Teenagern sei ein stärkerer Cannabis-Geruch festgestellt worden, so die Polizei.

Als die Beamten die Untersuchung ankündigten, wehrte sich der 17-jährig stark und versuchte, zu flüchten. Einer der Polizisten verletzte sich, als sie ihn am Boden fixierten.

Seinem 16-jährigen Begleiter gelang zunächst der Fluchtversuch in die Innenstadt, wo er dann aber schnell durch eine Streife gestoppt werden konnte.

Bei der Durchsuchung der Teenager konnten 500 Gramm Cannabis und 60 Gramm Rauschgift sichergestellt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide an ihre Mütter übergeben.

Gegen die Deutschen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG), Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.