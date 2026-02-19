 10.899

SEK-Einsatz am Kulturpalast: Was ist denn hier los?

Am Donnerstagabend kam es gegen 18 Uhr auf der Schlossstraße 3 und 7 in Dresden zu einem SEK-Einsatz.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Aufregung in der Inneren Altstadt! Am Donnerstagabend rückte das SEK in der Schloßstraße an.

Mehrere Einsatzfahrzeuge versammelten sich vor den Gebäuden.
Wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) gegenüber TAG24 mitteilte, handelte es sich bei dem Einsatz um ein laufendes Verfahren.

Im Fokus standen mehrere Personen, die in Verbindung mit Betäubungsmitteln gebracht werden. Genaueres wollte das LKA zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen nicht sagen.

Laut TAG24-Informationen fuhren gegen 18 Uhr zwei dunkle Fahrzeuge der Kripo und eines der Polizei vor, hielten direkt neben dem Kulturpalast.

Das SEK wurde durch die Polizei unterstützt.
Die Einsatzkräfte konzentrierten sich demnach auf die Hauseingänge 3 und 7.

Weitere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.

