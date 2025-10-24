Zu viele Suizide in Dresden: Unternimmt das Rathaus genug dagegen?

Dresden - Ob durch Erhängen, Erschießen oder einen Sturz von der Brücke: Jedes Jahr töten sich Hunderte Sachsen selbst, Dutzende sind es in Dresden . Unternimmt das Rathaus genug dagegen?

Dutzende Dresdner sehen jährlich Suizid als einzigen Ausweg. © 123RF

Neben Leipzig zählt Dresden zu den Selbstmord-Hotspots im Freistaat: In der Elbestadt brachte sich zuletzt (2023) rund alle vier Tage ein Mensch um.



Viel zu viele, bemängelt eine neue Online-Petition. Die Stadt Dresden solle Suizide konsequenter verhindern: Aushänge mit Notfallnummern anbringen, Auffangnetze unter Brücken installieren.

Doch auf TAG24-Anfrage verweist die Stadtverwaltung auf den Aufwand, der jetzt schon betrieben wird, um Dresdner im Leben zu halten.

Es gebe vielfältige kostenfreie Beratungsangebote: etwa beim Krisendienst, Krisentelefon, in psychiatrischen Krankenhäusern, Akutkliniken ... Städtische Internetseiten zur Suizidprävention seien informativ, würden alle Hilfsangebote auflisten.

Keine Auskunft gibt die Stadt über Orte, die lebensmüde Dresdner häufig aufsuchen. Unklar bleibt auch, ob diese besonders gesichert werden.