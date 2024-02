Rauschende Partynacht beim SemperOpernball: Wer bis in die Morgenstunden feierte

Dresden - Nach dem Ball ist vor dem Ball. Wer bei der Neuauflage des SemperOpernballs bis in die Morgenstunden des heutigen Samstags tanzte, der kommt garantiert im nächsten Jahr wieder! Toll an der rauschenden Nacht: Die Promis feierten ganz ungezwungen mitten unter den Gästen – und zeigten Durchhaltevermögen und schöne Kleider.

"Ich habe mich in allen drei Kleidern ganz wunderbar gefühlt", so Stephanie Stumph.

Noch bis nach drei Uhr plauderte Ballmoderator Tom Wlaschiha (50, in Armani) mit den Gästen, amüsierte sich MP Michael Kretschmer (48, CDU) mit seiner Frau Annett Hofmann (48) auf der Party in der "Fledermaus".

"Brisant"-Moderatorin Susanne Klehn (42) plauderte mit Paradiesvogel Julian F. M. Stoeckel (36) und der ganz in Rot gekleideten Micaela Schäfer (40). © Eric Münch

Vox-Star Uwe Herrmann (61, "Zwischen Tüll und Tränen") zählte durch: "Unter den Gästen habe ich über 40 Damen entdeckt, die Kleider von mir ausführten."

Darunter auch "Brisant"-Moderatorin Kamilla Senjo (49) und Promi-Expertin Susanne Klehn (42). Außerdem entwarf er in Kooperation mit Katrin Eulenstein das Kleid für die Debütantinnen.

Nicht zu übersehen: Dschungelcamper Julian F. M. Stoeckel (36) an der Seite von Model Micaela Schäfer (40) im knallroten Prinzessinnenkleid. Auf Stoeckels Turban glitzerte eine Riesenbrosche, die den Schmuckstücken im Grünen Gewölbe alle Ehre machte.

"So finde ich ihn schnell wieder, ich bin doch extrem kurzsichtig", scherzte Micaela. Stoeckel verriet: "Ich war in diesem Jahr schon auf vier Opernbällen, zuletzt in Wien. Aber wir kommen auf jeden Fall wieder nach Dresden."