SemperOpernball: So soll der 100. Geburtstag besonders schön werden

Dresden - Der SemperOpernball am 7. Februar 2025 wird ein ganz besonderer. Denn er feiert mit über 2000 Gästen in einer rauschenden Nacht ein Jubiläum: Vor 100 Jahren fand der erste Semperopernball statt.

Das Debütanten-Casting findet am 21. September (12 Uhr) in der Coswiger "Börse" statt. Gesucht werden 100 Debütanten-Paare, es können sich auch einzelne Tänzer bewerben. Promi-Debütantin Nr. 1: Lucia von Faber-Castell (17). Ihre Mutter, die Schauspielerin Mariella Ahrens (55), sitzt in der Debütanten-Jury. Die Debütanten sollten zwischen 16 und 29 Jahre jung sein und "Grundkenntnisse im Walzer besitzen", so Tanzlehrerin Sabine Lax (51). Bewerbungsformular unter: semperopernball.de.



Das Debütanten-Paket (inkl. Kleid, Schmuck, Training, Styling) kostet für Damen um 550 Euro, für Herren etwa 300 Euro weniger - sie müssen sich den Smoking selbst besorgen.