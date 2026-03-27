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Frau in Dresden sexuell belästigt - Wer hat etwas mitbekommen?
Dresden - Sexuelle Belästigung in der Wilsdruffer Vorstadt in Dresden! Wer hat was gesehen?
Am Dienstag wurde eine 30-jährige Frau gegen 22.50 Uhr von einem unbekannten Mann belästigt, wie die Polizei mitteilte.
An der Haltestelle "Bahnhof Mitte" berührte der Täter sein Opfer unsittlich. Als sie ihn ansprach, flüchtete er.
Der Mann wurde auf etwa 30 bis 40 Jahre alt geschätzt und hatte eine Körpergröße von circa 1,70 Meter.
Die beschriebene Person war blond und trug am Tatabend einen langen, beigen Trenchcoat sowie einen hellen Rucksack.
Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer zum besagten Zeitpunkt etwas gesehen hat oder sonstige Angaben machen kann, soll sich umgehend unter Tel. (0351) 483 22 33 melden.
Titelfoto: Steffen Füssel