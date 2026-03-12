14-Jährige in Linienbus sexuell belästigt!

Dresden - Sexuelle Belästigung in einem DVB-Bus in Dresden-Briesnitz!

In der Buslinie 68 wurde eine Jugendliche am Montagvormittag unangenehm berührt. (Symbolbild) © Petra Hornig

Am Montagvormittag gegen 11.30 wurde eine 14-jährige Teenagerin in einem Bus belästigt, wie die Polizei mitteilte.

Sie fuhr mit der Linie 68 in Richtung Niederwartha, als sie mehrfach von einem Unbekannten unsittlich angefasst wurde.

Die Jugendliche sprach den Unbekannten auf seine Taten an, woraufhin er begann, sie anzuschreien. An der Haltestelle "Flügelweg" verließ er den Bus.