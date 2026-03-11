Bäume statt Beton! Am Kristallpalast soll's grüner werden

Dresden - Die Betonwüste rund um den Kristallpalast neben der Prager Straße soll grüner und schöner werden. Die Stadt will rund 2,6 Millionen Euro in die Aufwertung des Umfelds ab 2028 mit Bäumen, Bänken, Spielplatz und Co. stecken. Zusätzlich wird auch die Haltestelle Walpurgisstraße ab September umgebaut, Bahnen vier Wochen lang umgeleitet.

Bäume, Bänke, Spielgeräte: So schön könnte das Areal im Zentrum 2031 aussehen. © Blaurock Landschaftsarchitektur

Das Areal um das Kino im Stadtzentrum wird von vielen Dresdnern gemieden. "Diese Platzfläche hat alles, was ein öder Ort braucht. Es gibt keine Sitzgelegenheiten, wo man sich in den Schatten hinsetzen kann, keine Spielgeräte für Kinder", sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne). "Also ein Ort, wo man schnell durchgeht, aber sich nicht länger aufhalten will."

Das will die Verwaltung ändern. Platz und Haltestellenumfeld um das Kino sollen schöner werden. Dafür sollen 21 Jungbäume gepflanzt werden, der bislang versiegelte Boden soll wasserdurchlässig gestaltet werden.

"Anfallendes Regenwasser soll nicht mehr in die Kanalisation fließen, sondern vor Ort gespeichert werden und für die Bewässerung von Bäumen und Grünflächen genutzt werden", erklärt Stadtplanungsamtsleiter Matthias Lerm (60).

Im Sommer solle es dann künftig drei bis vier Grad kühler sein. Auch Spielplatz, Pergola, Trinkbrunnen und Wasser-Sprühnebeldüsen sind geplant.