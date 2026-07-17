Unfall im Otto-Dix-Center: Ermittlungen nach Rollsteig-Drama dauern an

Dresden - Der bisherige Mieter Kaufland will das seit Monaten verwaiste Otto-Dix-Center (ODC) übernehmen. Millionär Thomas Bohn (58) wollte sich für die Vermieterseite nicht äußern . Mit dem Rolltreppen-Unfall im Februar befasst sich jetzt auch die Staatsanwaltschaft.

Auch die Polizei ermittelte nach dem Unfall im Otto-Dix-Center (ODC, Reicker Straße). © Eric Münch

Auslöser für die Schließung des Ankermieters und weiterer Geschäfte in dem Einkaufszentrum an der Reicker Straße war ein Unglück am 9. Februar. Ein Teil des Rollsteigs (auch für Einkaufswagen geeignet) war eingebrochen, woraufhin eine Frau (43) etwa einen halben Meter in die Anlage stürzte.

Die Feuerwehr konnte die eingeklemmte Frau mithilfe eines hydraulischen Spreizers befreien. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelte wegen fahrlässiger Körperverletzung. Nach TAG24-Informationen auch gegen einen Mitarbeiter der zuständigen Wartungsfirma.

Mittlerweile wurde der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben. "Die Ermittlungen dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Gutachten wurde von der Polizei eingeholt", teilt Sprecher und Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (51) mit.

"Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit das weitere Vorgehen und wird zeitnah die nächsten Ermittlungsschritte festlegen." Weiter könne man sich aus "ermittlungstaktischen Gründen" derzeit nicht äußern.