Absurde Sportler-Wahl in Sachsen: Eislöwen & Co. fehlen bei der Abstimmung

Im März wird Sachsens Mannschaft des Jahres in Chemnitz gekürt. Doch welche Teams auf der Liste stehen bzw. fehlen, sorgt für Kopfschütteln.

Von Enrico Lucke

Dresden - Am 21. März werden im Kraftverkehr Chemnitz die Sportler und die Mannschaft des Jahres 2025 gekürt. Wer es wird, darüber können die Sportfans seit Montag abstimmen. Allerdings sorgt die Auflistung der zehn Kandidaten für die Mannschaft des Jahres für Kopfschütteln.

Ganz Dresden feierte im April 2025 den Aufstieg der Eislöwen. Aber diese Leistung zählt nicht, weil Orientierungstaucher EM-Gold holten. © Lutz Hentschel Bis zum 1. Februar kann für Bob-Weltmeister Francesco Friedrich (35) auf sport-fuer-sachsen.de geklickt werden. Okay, aber auch die Teams vom Coastal Rowing Mixed, den Finswimming Frauen, den Finswimming Männern oder den Orientierungstauchern stehen zur Wahl. Dagegen fehlt der Dresdner SC als deutscher Pokalsieger im Volleyball, die Zweitliga-Aufsteiger von Dynamo Dresden und die Eishockey-Helden. Die Eislöwen hatten Historisches geschafft und sind als erstes sächsisches Team in die DEL aufgestiegen. Dass diese drei Teams Hunderttausende in Sachsen in ihren Bann zogen, ist dem Landessportbund bei der Vorauswahl egal. LSB-Geschäftsführer Christian Dahms: "Die Auswahl und Nominierung zur 'Mannschaft des Jahres' erfolgt auf Grundlage fachlicher Kriterien. Maßgeblich: sportliche Erfolge im nationalen und internationalen Kontext – insbesondere Medaillen bei WM und EM." Da es reichlich Medaillen in den Randsportarten regnete, fielen die Kernsportarten runter.

LSB-Geschäftsführer Christian Dahms verteidigt die Liste für Sachsens Mannschaft des Jahres 2025. © Norbert Neumann

"Der sportliche Erfolg der Eislöwen – insbesondere der Aufstieg in die DEL – ist ohne Frage außergewöhnlich und historisch. In der Gesamtbewertung für diese Kategorie standen jedoch andere Kriterien im Vordergrund", so Dahms.

Kommentar von TAG24-Sportredakteur Enrico Lucke: Eine absurde Sportlerwahl!