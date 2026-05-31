Bebendorf brachte sein Stadion zum Beben! Deutsche Elite liefert beim Goldenen Oval ab

Dresden - Als Karl Bebendorf am Sonntag gegen 17.20 Uhr im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion die Schlussrunde lief, standen die meisten der offiziell 10.000 Zuschauern auf und applaudierten. Beim Goldenen Oval kochte richtig die Stimmung und der Lokalmatador gewann sein 2000-Meter-Hindernis-Rennen in 5:18,29 Minuten ...

Karl Bebendorf (30) lief mit großem Abstand als Sieger über die 2000 Meter Hindernis in seinem Wohnzimmer ein. © Lutz Hentschel

Damit hat der 30-Jährige wieder ein doppeltes Zeichen gesetzt. Erstens, weil es auf der Unterdistanz für den 3000-Meter-Hindernis-Läufer die Weltjahresbestzeit war. Zweitens, weil es seinen Kultstatus im Wohnzimmer ausbaut.

"Vier Hindernis-Rennen, vier Siege", so Bebendorf. "Umso schöner, dass es aus einem Trainingsblock so gut lief. Ich habe es tief im Inneren gefühlt."

Müsste das Stadion nicht bald seinen Namen tragen? "Das ist mein großes Ziel", gesteht der EM-Dritte von 2024. "Nur habe ich noch niemanden gefunden, der mir dies möglich macht. Ich arbeite dran."

Zumindest sind die Chancen groß, dass es nicht das letzte Goldene Oval mit internationalem Silber-Status gewesen ist.

"Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat alles richtig gemacht", lobt Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser. "Top-Athleten, eine Stunde live im ZDF – deshalb habe ich mich entschieden, dass es der DLV auch die nächsten zwei Jahre organisieren soll."

Eine Vorlage mit den knapp 350.000 Euro Stadtzuschuss soll "nächste Woche" den Stadträten präsentiert werden.