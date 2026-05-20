20.05.2026 16:42 Goldenes Oval: Darum hofft Diskus-Ass Richter auf Stau bei der Anreise nach Dresden

Beim Goldenen Oval in Dresden will Diskuswerfer Steven Richter aufs Podest. Dabei soll dem Chemnitzer eine stressige Anreise helfen.

Von Enrico Lucke

Dresden - Auf der Segelwiese von Ramona fehlten Steven Richter (23) im April vier Zentimeter, um Matthew Denny (29) zu schlagen. Der schleuderte den zwei Kilo schweren Diskus auf 74,04 Meter, während der Chemnitzer die 74 exakt traf. Beim Goldenen Oval im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion will Richter am 31. Mai den Olympia-Dritten "zumindest wieder ärgern".

Je weiter die Hüfte von der Schulter entfernt ist, desto besser kann Steven Richter (23) den Diskus rausschleudern. © imago/Bildbyran Der Sachse vermutet, dass Denny noch eine Nummer zu groß für ihn ist. Deshalb ist der 23-Jährige froh, dass dieser "bei der EM in Birmingham als Australier nicht starten kann". Denn da rechnet sich Richter durchaus Chancen aus - Top fünf ist das Ziel, Medaille realistisch. Grund: Der litauische Weltrekordler (75,56 Meter) und Olympia-Zweite Mykolas Alekna (23) fehlt verletzt, ein Platz auf dem Podest ist frei. Mit Blick auf Dresden hofft Richter wieder auf eine stressige Anreise. Die half in Ramona. "Da kam ich am Vorabend gegen 23 Uhr an, warf am nächsten Tag und bin wieder abgereist", berichtet der Student. "Dadurch war das Adrenalin höher." Dresden Regionalsport Prominente Umsteigerin startet in Dresden! Gelingt Alica Schmidt der Coup? Gut, um von Chemnitz nach Elbflorenz zu fahren, braucht er nur 50 Minuten. "Vielleicht stehe ich ja im Stau", scherzt er, um das Adrenalin im Körper steigen zu lassen.

Hier hat Steven Richter noch Potenzial