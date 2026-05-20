Gold – das große Ziel! Sächsischer Olympia-Held hängt noch ein Jahr dran

Dresden - Macht sich Axel Jungk (35) sein Geburtstagsgeschenk 2027 selbst? Am 5. März wird der Olympia-Zweite vom Dresdner SC stolze 36 Jahre alt. Und wenn's nach ihm geht, ist er dann "endlich Weltmeister"!

Sprints und Intervalle stehen bei Axel Jungk (35) derzeit auf dem Programm. © IMAGO/Eisenhuth

Ließ sich Jungk nach seinem zweiten Olympia-Coup in Cortina die Entscheidung noch offen, wie und ob es sportlich weitergeht, steht jetzt fest: "Ich hänge noch ein Jahr dran. In Lillehammer will ich Gold", so der Bundespolizist. "Nach den Spielen in Peking und der Silbermedaille bin ich motivationsmäßig in ein Loch gefallen. Diesmal voll motiviert."

Zusammen mit Athletik-Coach Stefan Poser wurde der Trainingsplan aufgestellt und aktuell schwitzt der gebürtige Zschopauer bereits in täglichen Einheiten.

"Sprints, Intervalle und Krafttraining stehen auf dem Programm", berichtet Jungk. Bereits jetzt passen seine geliebten Rennrad-Runden nicht mehr ins Training. "Das würde auf Kosten der Schnelligkeit gehen", bedauert er.

Und die braucht der 35-Jährige, wenn er am 26. Februar 2027 im norwegischen Lillehammer seinen vermeintlich härtesten Kontrahenten - den britischen Olympiasieger und Weltmeister Matt Weston (29) - mindestens auf Platz zwei verweisen will.