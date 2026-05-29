Das Stadion ist rappelvoll! Diese deutschen Topstars kämpfen beim Goldenen Oval um den Sieg

Dresden - Karl Bebendorf (30) postete am Donnerstag noch schnell ein Video, wie er auf dem Laufband im schweizerischen St. Moritz die letzte Einheit absolviert. Dazu die Nachricht: "Es ist Zeit, Moritz zu verlassen!" Sein Reiseziel: das Goldene Oval.

Zum souveränen DM-Sieg lief Karl Bebendorf (30) im August 2025 in Dresden. © imago/Beautiful Sports

In seinem Wohnzimmer – dem Heinz-Steyer-Stadion – wird der EM-Dritte von 2024 seinen Saisoneinstand feiern. Nicht über 3000 Meter Hindernis, sondern über die für ihn extra verkürzten 2000 Meter. Am Sonntag um 17.15 Uhr fällt für das Ass vom Dresdner SC der Startschuss.

Bereits drei Stunden zuvor geht's mit dem Stabhochsprung los. Und das Stadion wird rappelvoll sein.

Der DLV als Organisator des Events hat vermeldet: "Bereits drei Tage vorm Goldenen Oval gibt es nur noch wenige zusammenhängende Plätze. Haupttribüne und Ostkurve sind komplett ausverkauft, für die Gegengerade und in der Westkurve sind noch rund 100 Restkarten verfügbar."

Kein Wunder, denn echte Top-Stars geben sich am Sonntag die Ehre: mit Malaika Mihambo (32, Weitsprung) und Yemisi Mabry (27, Kugel, damals noch unter ihrem Geburtsnamen Ogunleye) allein zwei deutsche Olympiasiegerinnen. Dazu Sprint-Star Gina Lückenkemper (29) und das Chemnitzer Diskus-Ass Steven Richter (23).

Meeting-Direktor Michael Mottl: "Wir freuen uns auf ein großes Leichtathletik-Fest."