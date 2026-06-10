Biathlon-Stars um Perrot kommen nach Dresden – Und bald auch der Weltcup?

Dresden - "Wir haben das stärkste Herrenfeld, das wir in 15 Jahren jemals hatten – mit dem Gesamtweltcup-Sieger Eric Perrot. Er ist gleichzeitig der Sieger des City-Biathlons 2026", berichtete am Mittwoch Ralf Niedermeier. Was? Ein kleiner Versprecher, der am 23. August im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion aber Wirklichkeit werden kann ...

Eric Perrot (24, vorn) lieferte sich 2025 einen packenden Fight mit Justus Strelow (29, dahinter) um den Sieg. © Lutz Hentschel

Der Franzose war der Dominator der vergangenen Saison. Am Ende hatte er fast 200 Punkte im Gesamtweltcup mehr als der Norweger Sturla Holm Laegreid (29).

Dazu gewann der 24-Jährige mit der Staffel (Mixed/Männer) Olympia-Gold und im Einzel Silber. Den Grundstein legte Perrot im August 2025 (!) beim Massenstart-Rennen in Elbflorenz – da gewann er den City-Biathlon.

Ein Selbstläufer wird die Titelverteidigung nicht. Niedermeier hat Laegreid (3x Silber, 2x Bronze bei den Spielen in Antholz) verpflichtet, dazu dürfen die Fans auf der 2,3 Kilometer langen Runde vom Stadion zur Semperoper den schwedischen Olympiasieger Martin Ponsiluoma (30) anfeuern.

Die guten Deutschen Philipp Nawrath (33) und Lokalmatador Justus Strelow (29) sind auch dabei. Bei den Damen führt die Italienerin Lisa Vittozzi (31, Olympia-Gold in der Verfolgung) das Feld an.