So viele Läufer wie noch nie: Dresden-Marathon knackt heute wohl Teilnehmer-Rekord

Dresden - Am Freitag waren es bereits über 8900 Läufer, die sich für die 24. Auflage des Dresden-Marathons angemeldet hatten. Am heutigen Sonntag dürfte Organisator Peter Eckstein (63) damit einen neuen Rekord vermelden können.

So viele Läufer wie noch nie werden am Sonntag über die Marienbrücke in Richtung Neustadt laufen. © Lutz Hentschel

"Die Bestmarke steht bei 9068", so der 63-Jährige. "Das war 2013."

Und da es Petrus mit ihm und den Teilnehmer gut meint - Sonne satt, angenehme 18 Grad sind vorher gesagt - dürften weit mehr als 9300 Läufer am Sonntag von der Pieschener Allee eine der vier Strecken in Angriff nehmen. Immerhin konnte man sich auf der Marathon-Messe am gestrigen Sonnabend noch registrieren.

Der erste Startschuss fällt für den Zehntelmarathon (4,2 Kilometer) bereits am Sonntag um 9.30 Uhr. Eine halbe Stunde später werden die fast 2000 10-Kilometer-Läufer auf die Strecke geschickt, bevor um 10.30 Uhr die Halb- und Marathon-Läufer folgen.

Wer auf der längsten Distanz seine Bestmarke knacken will, der kann sich an die Pacemaker hängen. Eckstein hat sie für eine Zielzeit von 3:00 Stunden, 3:30 Stunden, 4:00 Stunden sowie 4:30 Stunden im Angebot - einfach an die Läufer mit den entsprechenden Fahnen hängen.