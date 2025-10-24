240 Kilo Rosinenbrot, 1,8 Tonnen Bananen! Vorbereitungen für Dresden-Marathon laufen auf Hochtouren

Dresden - Die Aufregung bei Sebastian Zehe steigt. Als einer der zwei neuen Geschäftsführer feiert er am Sonntag seine Chef-Premiere beim Dresden-Marathon. Und die Jubiläums-Auflage hat es gleich richtig in sich ...

So viele wie noch nie: Gut 15.000 Läufer werden beim Dresden-Marathon dieses Jahr mitrennen. © Lutz Hentschel

Stand Mittwochmittag hatten sich bereits 13.189 Teilnehmer für die 25. Auflage angemeldet - 15.000 werden erwartet. Es wird auf jeden Fall ein Rekordfeld, das um 10.30 Uhr auf der Pieschener Allee auf den Marathon und die halbe Distanz geschickt wird. Sind die Organisatoren auf den Ansturm vorbereitet?

Zehe hofft es: "Wir haben 240 Kilo Rosinenbrot bestellt, 560 Kilo Melonen, 1,8 Tonnen Bananen und 1,5 Tonnen Äpfel. Hoffentlich werden die alle und möglichst nicht, bevor der Letzte ins Ziel kommt."

Die Chance ist groß, dass Horst Stoldt als einer der Letzten die 42,195 Kilometer absolviert. Er ist mit 81 Jahren dieses Jahr der älteste Starter - zumindest Stand jetzt.

Nachmelden geht bis Sonnabend auf der Marathon-Messe in der Dresdner BallsportArena.