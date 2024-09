Mega-Sportevent in Dresden: Elbflorenz wird zu Klein-Paris!

Dresden - 18 Sportarten, mehr als 100 DM-Titel, eine historische Kulisse wie bei Olympia in Paris: Die Finals 2025 (31. Juli bis 3. August) sollen Dresden mithilfe eines viertägigen TV-Marathons (live in ARD und ZDF) als Sportstadt pushen. Dafür werden die Wettkämpfe an spektakulären Orten durchgeführt und es fließt viel Geld aus der Stadtkasse und der des Freistaates.