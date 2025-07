Darts-Wunderkind kämpft plötzlich gegen Image-Problem: "Viel Ablehnung"

Luke Littler (18) ist in Windeseile an die Spitze der Darts-Welt gestürmt, doch aktuell kämpft er gegen ein Image-Problem. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

"Er ist fast nur in England beliebt, und selbst dort nicht überall. Außerhalb Englands trifft er auf viel Ablehnung, auch in Amerika", erklärte Vincent van der Voort (49) nun in der neuesten Ausgabe seines Podcasts "Darts Draait Door".

Bei den US Darts Masters 2025 in New York erreichte "The Nuke" vergangene Woche nur das Viertelfinale, von den amerikanischen Zuschauern wurde der Shootingstar des Sports dabei wenig herzlich empfangen.

Jüngst schwächelte der 18-Jährige bereits beim World Cup of Darts in Frankfurt, wo er wiederholt Pfiffe und Buhrufe über sich ergehen lassen musste. Schon zuvor hatte Littler angedeutet, künftig vielleicht erst einmal nicht mehr in Deutschland spielen zu wollen.

"Ich habe ihn hinter den Kulissen getroffen – er war eindeutig unzufrieden. Er hat inzwischen ein ernstes Problem", stellte van der Voort nun fest.

Daran sei der Teenager aber nicht ganz unschuldig. Immer wieder sorgt er mit provokanten bis überheblichen Gesten und Aussagen auf sowie neben der Bühne für gespaltene Meinungen. "Sein Verhalten bringt die Leute gegen ihn auf", so der ehemalige Pfeilwerfer.