Karriereende? Kanu-Ass Liebscher-Lucz will auch in Los Angeles Olympia-Gold!

Dresden - Karriereende? Tom Liebscher-Lucz (32) denkt nicht dran. Der Dresdner blickt stattdessen Richtung 2028, dann sind die Spiele in Los Angeles, und er ist 35 Jahre alt.

Tom Liebscher-Lucz (32) präsentiert stolz seine olympischen Goldmedaillen aus Rio de Janeiro, Tokio und Paris. 2028 soll in Los Angeles die vierte dazukommen. © Lutz Hentschel

Im Kanu ist dies kein Alter. Kumpel und Ex-Boots-Partner Ronald Rauhe (44) hat es Liebscher-Lucz vorgemacht. Der Potsdamer war 39, als er 2021 mit dem Dresdner im legendären Vierer über 500 Meter Gold erbeutete.

Was bewegt aber den Sachsen, in die Fußstapfen von "Ronny" zu treten? Der fehlende sportliche Erfolg kann es nicht sein. Liebscher-Lucz gehört zu den wenigen, die bei drei Spielen in Folge (2016, 2021, 2024) Gold im Vierer einfuhren. Dazu ist das Ass vom Kanuclub 7 × Welt- und Europameister.

Was treibt ihn also wirklich an? "Es ist dieses besondere Gefühl, wenn du dich drei Wochen quälst und dann der Leistungssprung kommt. Diesen Payback-Effekt hast du in keinem Job", erklärt der 32-Jährige.

Nachdem er 2025 etwas auf Sparflamme trainiert hatte – effektiv nur ein paar Wochen – und bei der WM Fünfter wurde, gab's eine Zäsur.

"Die war ehrlich, hart und bitter", räumt das ehemalige Aushängeschild des deutschen Verbandes ein. Seinen Olympia-Kader-Status büßte er ein, die Erfolge von einst spielten bei der Bewertung keine Rolle. Das ist für ihn okay. Und gab dazu noch den Extra-Kick.