Medaillenhoffnungen bei U23-EM: Zwei Sachsen wollen in Finnland durchstarten!

Espoo - Am Sonntag verpasste Leichtathlet Steven Richter (20) um wenige Zentimeter den DM-Titel im Diskuswurf. Mit Silber im Gepäck bei den Männern stieg das Ass von der LV 90 Erzgebirge am gestrigen Montag in die Flieger. Sein Ziel: Die "U23"-EM im finnischen Espoo.

Steven Richter (20) schleuderte bei der DM seinen Diskus auf die Silber-Weite von 63,57 Metern. Zum Sieg hätte der Gelenauer 37 Zentimeter weiter werfen müssen. © imago/Beautiful Sports

Dort steigt der 20-Jährige als einer der Favoriten am Sonnabend in den Ring. Dank seiner in diesem Jahr aufgestellten Bestleistung von 65,88 Meter kann er sich Hoffnungen auf Gold machen.

Gleichzeitig braucht der Sachse aber einen gebrauchten Tag des Litauers Mykolas Alekna (20). Dieser warf den Diskus bereits auf 71 Meter.

U23-Cheftrainer Dietmar Chounard weiß aber, dass Richter als Europas Nummer zwei Woche für Woche Top-Leistungen abruft. Eine Medaille ist deshalb fest eingeplant.

Spannend wird sein, was Sprinter Simon Wulff (22) abliefern kann. Bei der U23-DM in Göttingen holte der Dresdner, der in den USA studiert und mittlerweile für Leverkusen startet, Gold über 200 Meter und mit der 100-Meter-Staffel.

"Ich wollte schon gern die 100 Meter gewinnen, aber dafür gab's Doppel-Gold. Ich wäre gern mit dreimal Gold nach Hause gefahren, aber die 100 Meter waren die schwerste Aufgabe", gestand der 22-Jährige. In Espoo ist er am Sonnabend in der Staffel gefordert und am Sonntag über 200 Meter.