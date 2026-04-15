Rennen extra für ihn ins Programm genommen! Lokalmatador Bebendorf heiß aufs Goldene Oval
Dresden - Wenn am 31. Mai in "seinem Wohnzimmer" die deutsche Elite mit internationalen Stars um Top-Zeiten und Top-Weiten im Rahmen des Goldenen Oval fightet, dann fehlt der EM-Dritte über 3000 Meter Hindernis nicht.
Die Organisatoren haben für Karl Bebendorf (29) extra ein 2000-Meter-Hindernis-Rennen ins Programm aufgenommen.
"Das ist für mich etwas ganz Besonderes und ich freue mich riesig! Schon im vergangenen Jahr war die Atmosphäre großartig. Diesmal möchte ich gemeinsam mit dem tollen Publikum wieder eine einmalige Stimmung ins Heinz-Steyer-Stadion zaubern", so der 29-Jährige.
Seinen Saisonhöhepunkt hat er im englischen Birmingham (10. bis 16. August 2026). Bei der EM träumt Bebendorf von Gold. Das Rennen in Dresden soll ein Puzzleteil zum Coup werden.
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Wer neben den Lokalmatadoren auch Sachsens neuen Diskus-Star Steven Richter (23, Chemnitz/Bestweite 74 m), Weitsprung-Star Malaika Mihambo (32) oder Kugelstoß-Ass Yemisi Ogunleye (27) beim Goldenen Oval erleben will, der sollte sich Tickets (29 bis 49 Euro) sichern.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Lutz Hentschel, Lutz Hentschel