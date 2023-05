Was für ein Krimi! Dresdner Bundesliga-Damen feiern enorm wichtigen Heimsieg

Dresden - Das war ein ganz wichtiger Heimsieg! Die Dresdner Tennis-Damen haben am Samstag den zweiten Erfolg in der laufenden Bundesliga-Saison gefeiert.

Dominika Salkova zeigte erneut eine ganz starke Vorstellung, gewann für Blasewitz ihr Einzel und ihr Doppel. © Steffen Manig

Das Team von Cheftrainer Bastian Knittel setzte sich beim Heimspiel im Waldpark knapp mit 5:4 gegen den starken Aufsteiger vom Club an der Alster Hamburg durch.

"Das war ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Wir haben jetzt ein ausgeglichenes Punkteverhältnis nach vier Spieltagen. Das ist das, was wir uns erhofft und hart erarbeitet habe. Man sieht, wie eng die Liga dieses Jahr ist", zeigte sich Teammanager Sven Grosse zufrieden.

Beim Blick auf die Ergebnisse von Donnerstag musste man in Dresden mit dem Schlimmsten rechnen. Denn Hamburg hatte TEC Waldau Stuttgart mit 8:1 nach Hause geschickt.

Doch die deutschen Top-Spielerinnen Eva Lys und Noma Akugue fehlten ebenso wie Victorija Tomova. Blasewitz konnte auf eine bessere Besetzung als noch am Donnerstag in Essen bauen und das zahlte sich in den Einzeln aus.

Nach den führten die Gastgeberinnen bei herrlichstem Wetter und sehr gutem Zuschauerzuspruch mit 4:2. Hamburg brachte von den ersten acht Spielerinnen der Meldeliste nur zwei mit, das spielte dem Gastgeber in die Karten.

Zwar unterlagen die beiden an eins und zwei spielenden Kristina Kucova und Valentini Grammatikopoulou für Dresden, doch alle anderen Spielerinnen setzten sich im Einzel durch.