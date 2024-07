Trainer verrät das Gold-Geheimnis von Olympiasieger Liebscher-Lucz

Er ist der Mann hinter dem Erfolg: Coach Jens Kühn. © Lutz Hentschel

Dass Kühn auf der Zielgeraden seiner Tätigkeit als Landestrainer (geht 2025 in Rente) auf Liebscher-Lucz getroffen ist, dürfte für beide ein Glücksfall gewesen sein.

"2007 ist Tom in die Trainingsgruppe gekommen", erinnert sich der mittlerweile 65-Jährige.

"Dass er Potenzial gehabt hat, konnte jeder sehen. Tom gewann als Junior schon die 100, die 1000 und die 2000 Meter und hatte eine Leistungsbreite."

17 Jahre später macht sich das Ass vom Kanuclub Dresden nach jeweils sieben WM- und EM-Medaillen in Paris auf, am Dienstag im Vierer das dritte Olympia-Gold in Folge zu gewinnen.

"Das hat keine Nation bisher geschafft", stellt auch Roland Rauhe anerkennend fest. Der Berliner saß zweimal selbst mit im deutschen Flaggschiff, diesmal ist er ZDF-Experte.

Doch was ist das Gold-Geheimnis von Liebscher-Lucz, dass er die Chance hat, Geschichte zu schreiben? "Tom ist zielstrebig. Du darfst auch kein Querulant sein. Er ist ein Teamplayer, hält die Mannschaft zusammen", so Kühn.