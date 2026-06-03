Spuckattacke im Zug nach Dresden: Fahrgast flüchtet in die Sächsische Schweiz
Dresden - Attacke im Railjet! Ein Mann fiel in einem Zug von Berlin nach Dresden durch sein unangebrachtes Verhalten auf - anschließend wurde er festgenommen.
Am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr zeigte sich ein tschechischer Staatsangehöriger (46) gegenüber anderen Fahrgästen aggressiv.
Laut der Polizei bespuckte der Mann eine 36-jährige Deutsche. Ein weiterer 72-jähriger Fahrgast, ebenfalls deutscher Staatsangehörigkeit, wurde von dem Mann beinahe attackiert.
Während der Vorfälle wurde der Schienenverkehr beeinträchtigt.
Am Bahnhof Dresden-Neustadt flüchtete der 46-Jährige und entkam somit vorerst den Beamten. Die Zugbegleiter gaben zudem an, dass der Mann ohne gültigen Fahrausweis reiste.
Zeugen berichteten, dass der Flüchtige in eine S-Bahn Richtung Bad Schandau stieg. Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel wurde umgehend alarmiert, wodurch der Tscheche bei der Ankunft um 10.43 Uhr gestellt und vorläufig festgenommen werden konnte.
Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Körperverletzung und dem Erschleichen von Leistungen ermittelt.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa