Giftige Raupen im Großen Garten: Stadt sagt Insekten den Kampf an

Dresden - Im Großen Garten wurden Nester des gefährlichen Eichenprozessionsspinners gesichtet. Eine Spezialfirma soll die Plage jetzt bekämpfen und alle Raupen beseitigen, die nicht bei drei auf dem Baum sind - oder auch am Baum, wie Fotos vom Schlosserland Sachsen zeigen.

Die Raupen sind auf den ersten Blick kaum zu erkennen, doch genau darin liegt die Tücke. Vorsicht ist geboten! © © Schlösserland Sachsen

Wie das Schlösserland Sachsen mitteilt, klettert am Freitag ein Team aus geschulten Mitarbeitern in Schutzanzügen in die Bäume und wird dort die Nester des Eichenprozessionsspinners absaugen.

Bekannte Brutstätten der kleinen Insekten , die bis zu 4 Millimeter lang werden können, befinden sich an den Torhäusern, in der Nähe des Botanischen Gartens und unweit des Carolaschlösschens.

Trotz des kommenden Einsatzes rechnen die Verantwortlichen damit, dass die störenden Larven an anderer Stelle in der Parkanlage wiederkommen werden.

"Weitere Vorkommen des Eichenprozessionsspinners werden im ganzen Park erwartet", heißt es in der Mitteilung.