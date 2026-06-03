Neue Ausstellung: Was wir längst können, sollen Roboter lernen

Dresden - "Wenn Roboter riechen könnten" – genau das wird jetzt in Dresden ausprobiert. Eine neue Ausstellung zeigt, wie Maschinen eines Tages Gerüche erkennen sollen. Klingt verrückt, ist aber echte Forschung.

Besucher können an verschiedenen Stationen selbst herumprobieren. © Technische Sammlungen Dresden / Crispin-Iven Mokry

In den Technischen Sammlungen Dresden läuft bis zum 1. November 2026 die Schau "Die Zukunft des Riechens – Von der Nase zu riechenden Maschinen". Die Grundidee ist einfach erklärt: Menschen und Tiere können riechen, aber Maschinen bisher nicht wirklich, und genau das soll sich ändern.

Der Geruchssinn wird dort als eine Art "Superkraft" beschrieben, die wir oft unterschätzen. Tiere können damit zum Beispiel Nahrung finden oder sogar Krankheiten erschnüffeln, bevor sie sichtbar werden. Die Forschung will diese Fähigkeiten mithilfe von Technik nachbauen.

Dafür arbeiten Wissenschaftler der Technischen Universität Dresden, des Universitätsklinikums Dresden und der Universität Jena zusammen. Ihr

Ziel ist eine "elektronische Nase", also ein Gerät, das Gerüche erkennen kann wie ein Mensch oder vielleicht sogar noch besser.