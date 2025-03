Störung am Dresdner Hauptbahnhof: Ausfälle nach Güterzug-Unfall

Dresden - In der Nacht zu Dienstag hat es offenbar eine Störung am Dresdner Hauptbahnhof gegeben. Deshalb kam es zu Verspätungen und Ausfällen im Zugverkehr.

Am Dresdner Hauptbahnhof ist ein Güterzug auf eine Erdungsstange gefahren. Daraufhin kam es zu Ausfällen im Zugverkehr. (Archivfoto) © Holm Helis

Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen DB InfraGO teilte mit, dass ab 4.52 Uhr ein Problem bestand. Bei einer Rangierfahrt auf dem Gleis 358 gab es eine Kollision mit einer im Gleis befindlichen Erdungsstange.

"Heute ist ein Güterzug in den frühen Morgenstunden auf einen Gegenstand gefahren. Dies führt zu Verspätungen und Teilausfällen", so Bahn-Sprecherin Susan Constantinescu auf TAG24-Nachfrage am Dienstagmorgen.

Später teilte Constantinescu mit, dass die Störung behoben wurde. Welche Verbindungen durch den Vorfall mit einem Güterzug beeinträchtigt wurden, blieb offen. Eine Anfrage bei der Deutschen Bahn dahingehend blieb unbeantwortet.