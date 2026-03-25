Stromausfall in Dresden: Kabelfehler betraf 2300 Kunden von "SachsenEnergie"

Dresden - Ein Kabelfehler hat am Montagabend für einen Stromausfall im Dresdner Stadtteil Cotta gesorgt.

2300 Kunden von "SachsenEnergie" tappten am Montagabend kurzzeitig im Dunkeln. (Symbolbild) © Oliver Killig

Zwischen 20.38 Uhr und 21.49 Uhr waren insgesamt 2300 Kunden von Energieversorger "SachsenEnergie" ohne Strom, wie Unternehmenssprecherin Johanna Lemke gegenüber TAG24 am Dienstagmorgen erklärte.

Grund für die Störung sei dabei ein Kabelfehler gewesen.

Während der Fehler inzwischen behoben wurde, werde nun untersucht, wie es dazu kommen konnte.