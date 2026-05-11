Darum reden Umweltminister in Leipzig über Walstrandungen

1.527 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Umgang mit Walstrandungen und mit der Ressource Wasser waren zwei der zentralen Themen bei der Umweltministerkonferenz am Freitag in Leipzig.

Von Thomas Staudt

Leipzig - Der Umgang mit Walstrandungen und mit der Ressource Wasser waren zwei der zentralen Themen bei der Umweltministerkonferenz am Freitag in Leipzig.

Sachsens Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) setzte sich für intakte Wasserhaushalte in den Braunkohleregionen nach dem Ende der Förderung ein.
Sachsens Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) setzte sich für intakte Wasserhaushalte in den Braunkohleregionen nach dem Ende der Förderung ein.  © Hendrik Schmidt/dpa

Das Wassermanagement der Zukunft betreffe alle, sagte Sachsens Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) im Anschluss an die Konferenz.

"Dazu gehört auch die Bewältigung der wasserwirtschaftlichen Folgen in den ehemaligen Braunkohlegebieten, um nach dem Ende des Kohleabbaus Verhältnisse herzustellen, die einen sich weitgehend selbst regulierenden Wasserhaushalt ermöglichen."

Sachsen hat derzeit den Konferenz-Vorsitz. In weiteren Beschlüssen ging es um die effektivere Bekämpfung der Umwelt- und Klimakriminalität wie etwa den illegalen Handel mit fluorierten Treibhausgasen (F-Gasen) und um das Thema Walstrandungen.

Dresden: Am Sonntag noch nichts vor? 8 tolle Tipps für Dresden und Umgebung!
Dresden Am Sonntag noch nichts vor? 8 tolle Tipps für Dresden und Umgebung!

Deutschland müsse darauf künftig besser vorbereitet sein, hieß es. Mecklenburg-Vorpommern plädierte für einen länderübergreifenden Runden Tisch.

"Wälder, Flüsse und Auen sind die unverzichtbare natürliche Infrastruktur Deutschlands", sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider (50, SPD).
"Wälder, Flüsse und Auen sind die unverzichtbare natürliche Infrastruktur Deutschlands", sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider (50, SPD).  © imago/imagebroker
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee soll bis zum Herbst konkrete Vorschläge für abgestimmte Verfahren und klare Zuständigkeiten vorlegen. Dann treffen sich die Umweltminister der Länder in Bad Schandau (Sächsische Schweiz).

Titelfoto: Bildmontage/Hendrik Schmidt/dpa/IMAGO/imagebroker

Mehr zum Thema Dresden: