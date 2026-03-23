Stromausfall in Dresden: Menschen warten auf Hilfe

Dresden - Havarie in Dresden ? Montagabend waren mehrere Straßenabschnitte ohne Strom.

Mehr als 700 Haushalte sollen von der Versorgungsunterbrechung betroffen gewesen sein. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigt, seien mehrere Haushalte betroffen gewesen.

Laut störungsauskunft.de meldeten 188 Haushalte einen Stromausfall rund um Dresden-Cotta.

Auf der Serviceplattform der Sachsen Netze sind zwischenzeitlich rund 715 Haushalte gemeldet worden, die von der Versorgungsunterbrechung betroffen gewesen seien.