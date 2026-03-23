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Stromausfall in Dresden: Menschen warten auf Hilfe

Seit Montagabend sind mehrere Straßenabschnitte in Dresden-Löbtau ohne Strom.

Von Isabel Klemt

Dresden - Havarie in Dresden? Montagabend waren mehrere Straßenabschnitte ohne Strom.

Mehr als 700 Haushalte sollen von der Versorgungsunterbrechung betroffen gewesen sein. (Symbolbild)
Mehr als 700 Haushalte sollen von der Versorgungsunterbrechung betroffen gewesen sein. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigt, seien mehrere Haushalte betroffen gewesen.

Laut störungsauskunft.de meldeten 188 Haushalte einen Stromausfall rund um Dresden-Cotta.

Auf der Serviceplattform der Sachsen Netze sind zwischenzeitlich rund 715 Haushalte gemeldet worden, die von der Versorgungsunterbrechung betroffen gewesen seien.

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Nach TAG24-Informationen erwischte es vor allem der Bereich Burgkstraße/Gohliser Straße. Mehrere Menschen sollen dort auf Unterstützung gewartet haben.

Die Ursache der Störung ist bisher unklar.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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