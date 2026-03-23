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Stromausfall in Dresden: Menschen warten auf Hilfe
Dresden - Havarie in Dresden? Montagabend waren mehrere Straßenabschnitte ohne Strom.
Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigt, seien mehrere Haushalte betroffen gewesen.
Laut störungsauskunft.de meldeten 188 Haushalte einen Stromausfall rund um Dresden-Cotta.
Auf der Serviceplattform der Sachsen Netze sind zwischenzeitlich rund 715 Haushalte gemeldet worden, die von der Versorgungsunterbrechung betroffen gewesen seien.
Nach TAG24-Informationen erwischte es vor allem der Bereich Burgkstraße/Gohliser Straße. Mehrere Menschen sollen dort auf Unterstützung gewartet haben.
Die Ursache der Störung ist bisher unklar.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa