 19.905

Citylauf in Dresden: Diese Straßen sind heute dicht

Der 36. Novaled Citylauf Dresden findet am Sonntag statt. Für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bedeutet das: Straßensperrungen!

Von Chris Pechmann, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Am Sonntag rennen wieder Tausende Sportlerinnen und Sportler durch die sächsische Landeshauptstadt. Doch wer nicht zu Fuß unterwegs ist und selbst teilnimmt, muss zum 36. Novaled Citylauf Dresden mit einigen Verkehrseinschränkungen rechnen. Auch mehrere Straßenbahnen müssen umgeleitet werden.

Am Sonntag müssen Verkehrsteilnehmende wegen des Citylaufs mit Straßensperrungen rechnen. (Archivfoto)
Am Sonntag müssen Verkehrsteilnehmende wegen des Citylaufs mit Straßensperrungen rechnen. (Archivfoto)  © Steffen Füssel

Wie die Stadt mitteilte, kommt es am Sonntag von 5 bis etwa 14 Uhr zu Beeinträchtigungen. Folgendes wird voll gesperrt:

  • Devrienstraße

  • Terrassenufer zwischen Am Zwingerteich und Steinstraße

  • Steinstraße zwischen Terrassenufer und Ziegelstraße

  • Lothringer Straße

  • Sachsenplatz

  • Kleine Marienbrücke

Zwischen 8 und 9 Uhr gibt es zudem weitere kurzfristige Sperrungen durch die Polizei:

Dresden: Asbest-Alarm in Dresden: Putzaktion des Rathauses wirft Fragen auf
Dresden Asbest-Alarm in Dresden: Putzaktion des Rathauses wirft Fragen auf

  • Kleine Packhofstraße

  • Ostra-Allee zwischen Kleine Packhofstraße und Postplatz

  • Sophienstraße

Start und Ziel der Laufstrecke befinden sich auf dem Terassenufer. Für den Auf- und Abbau des Bereichs soll zudem das Terrassenufer zwischen Theaterplatz und Münzgasse bereits ab Samstag (21. März) ab 8 Uhr bis Sonntag gegen 16 Uhr gesperrt sein.

Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

So werden die Straßenbahnen und Busse umgeleitet

Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr ist der Theaterplatz für den Straßenbahnverkehr komplett gesperrt. (Archivbild)
Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr ist der Theaterplatz für den Straßenbahnverkehr komplett gesperrt. (Archivbild)  © Robert Michael/dpa

Die DVB informierten am Freitag, dass im Zuge des City-Laufes am Sonntag sowohl die Sophienstraße als auch der Theaterplatz zwischen 8 Uhr und 12 Uhr komplett für Straßenbahnen gesperrt sind. Aus der Richtung Ostra-Allee können die Bahnen in dieser Zeit weiterhin in Richtung Postplatz fahren.

Die Linien 3, 4, 7, 9 und 11 werden in dieser Zeit wie folgt umgeleitet:

  • Linie 3: geteilte Linienführung: Aus Richtung Wilder Mann über den Bahnhof Neustadt, Albertplatz, Carolaplatz und Neustädter Markt bis zur Haltestelle Eisenbahnstraße. In der gegenüberliegenden Fahrtrichtung fahren die Bahnen von Coschütz aus über den Hauptbahnhof bis zum Dr.-Külz-Ring. Endpunkt ist die Gleisschleife Wallstraße.

  • Linie 4 und 9: fahren zwischen den Haltestellen Anton-/Leipziger Straße und Postplatz über die Marienbrücke, Richtung Laubegast beziehungsweise Prohlis geht es weiter über die Ostra-Allee, in der Gegenrichtung ab dem Postplatz über die Schweriner Straße.

  • Linie 7: verkehrt zwischen Albertplatz und Postplatz über die Haltestellen am Bahnhof Neustadt, die Marienbrücke und die Ostra-Allee. In Richtung Weixdorf geht es ebenso wie bei den Linien 4 und 9 über die Schweriner Straße.

  • Linie 11: wird nur in Richtung Bühlau ab dem Postplatz über die Schweriner Straße und dem Bahnhof Mitte umgeleitet.

Dresden: Sachse soll Berlin modernisieren
Dresden Sachse soll Berlin modernisieren

Zudem kann die Haltestelle "Am Zwingerteich" in diesen vier Stunden lediglich in Richtung Postplatz bedient werden.

Erstmeldung am 19. März um 13.17 Uhr, aktualisiert am 21. März um 19.09 Uhr.

Titelfoto: Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden: