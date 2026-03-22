Citylauf in Dresden: Diese Straßen sind heute dicht
Dresden - Am Sonntag rennen wieder Tausende Sportlerinnen und Sportler durch die sächsische Landeshauptstadt. Doch wer nicht zu Fuß unterwegs ist und selbst teilnimmt, muss zum 36. Novaled Citylauf Dresden mit einigen Verkehrseinschränkungen rechnen. Auch mehrere Straßenbahnen müssen umgeleitet werden.
Wie die Stadt mitteilte, kommt es am Sonntag von 5 bis etwa 14 Uhr zu Beeinträchtigungen. Folgendes wird voll gesperrt:
Devrienstraße
Terrassenufer zwischen Am Zwingerteich und Steinstraße
Steinstraße zwischen Terrassenufer und Ziegelstraße
Lothringer Straße
Sachsenplatz
Kleine Marienbrücke
Zwischen 8 und 9 Uhr gibt es zudem weitere kurzfristige Sperrungen durch die Polizei:
Kleine Packhofstraße
Ostra-Allee zwischen Kleine Packhofstraße und Postplatz
Sophienstraße
Start und Ziel der Laufstrecke befinden sich auf dem Terassenufer. Für den Auf- und Abbau des Bereichs soll zudem das Terrassenufer zwischen Theaterplatz und Münzgasse bereits ab Samstag (21. März) ab 8 Uhr bis Sonntag gegen 16 Uhr gesperrt sein.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
So werden die Straßenbahnen und Busse umgeleitet
Die DVB informierten am Freitag, dass im Zuge des City-Laufes am Sonntag sowohl die Sophienstraße als auch der Theaterplatz zwischen 8 Uhr und 12 Uhr komplett für Straßenbahnen gesperrt sind. Aus der Richtung Ostra-Allee können die Bahnen in dieser Zeit weiterhin in Richtung Postplatz fahren.
Die Linien 3, 4, 7, 9 und 11 werden in dieser Zeit wie folgt umgeleitet:
Linie 3: geteilte Linienführung: Aus Richtung Wilder Mann über den Bahnhof Neustadt, Albertplatz, Carolaplatz und Neustädter Markt bis zur Haltestelle Eisenbahnstraße. In der gegenüberliegenden Fahrtrichtung fahren die Bahnen von Coschütz aus über den Hauptbahnhof bis zum Dr.-Külz-Ring. Endpunkt ist die Gleisschleife Wallstraße.
Linie 4 und 9: fahren zwischen den Haltestellen Anton-/Leipziger Straße und Postplatz über die Marienbrücke, Richtung Laubegast beziehungsweise Prohlis geht es weiter über die Ostra-Allee, in der Gegenrichtung ab dem Postplatz über die Schweriner Straße.
Linie 7: verkehrt zwischen Albertplatz und Postplatz über die Haltestellen am Bahnhof Neustadt, die Marienbrücke und die Ostra-Allee. In Richtung Weixdorf geht es ebenso wie bei den Linien 4 und 9 über die Schweriner Straße.
Linie 11: wird nur in Richtung Bühlau ab dem Postplatz über die Schweriner Straße und dem Bahnhof Mitte umgeleitet.
Zudem kann die Haltestelle "Am Zwingerteich" in diesen vier Stunden lediglich in Richtung Postplatz bedient werden.
Erstmeldung am 19. März um 13.17 Uhr, aktualisiert am 21. März um 19.09 Uhr.
Titelfoto: Thomas Türpe