Citylauf in Dresden: Diese Straßen sind heute dicht

Dresden - Am Sonntag rennen wieder Tausende Sportlerinnen und Sportler durch die sächsische Landeshauptstadt . Doch wer nicht zu Fuß unterwegs ist und selbst teilnimmt, muss zum 36. Novaled Citylauf Dresden mit einigen Verkehrseinschränkungen rechnen. Auch mehrere Straßenbahnen müssen umgeleitet werden.

Am Sonntag müssen Verkehrsteilnehmende wegen des Citylaufs mit Straßensperrungen rechnen. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Wie die Stadt mitteilte, kommt es am Sonntag von 5 bis etwa 14 Uhr zu Beeinträchtigungen. Folgendes wird voll gesperrt:

Devrienstraße

Terrassenufer zwischen Am Zwingerteich und Steinstraße

Steinstraße zwischen Terrassenufer und Ziegelstraße

Lothringer Straße

Sachsenplatz

Kleine Marienbrücke

Zwischen 8 und 9 Uhr gibt es zudem weitere kurzfristige Sperrungen durch die Polizei:

Kleine Packhofstraße

Ostra-Allee zwischen Kleine Packhofstraße und Postplatz

Sophienstraße

Start und Ziel der Laufstrecke befinden sich auf dem Terassenufer. Für den Auf- und Abbau des Bereichs soll zudem das Terrassenufer zwischen Theaterplatz und Münzgasse bereits ab Samstag (21. März) ab 8 Uhr bis Sonntag gegen 16 Uhr gesperrt sein.