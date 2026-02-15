Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt! Hier hat der Superblitzer Sprechstunde
Dresden - Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" ist weitergezogen. Von der Ammonstraße, vor den Tunneln am Wiener Platz, ging es für den Enforcement Trailer in Richtung Uniklinikum.
Dort wurde der graue Anhänger am Sonntagvormittag entdeckt.
Teure Fotos gibt es also fortan auf der Pfotenhauer Straße in Fahrtrichtung Goetheallee, gegenüber des Parkhauses an der Uniklinik.
Das Motto "Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt!" gilt hier nur bedingt. Denn: Auch Mediziner, die sich gerade nicht im Einsatz befinden, haben sich an das vorgeschriebene Tempo 30 zu halten.
Die zweite städtische Radarfalle mit dem Kennzeichen "HWI-VE-167" ist derweil noch im studentischen Milieu zu finden. Im Dresdner Süden wartet der Superblitzer stadteinwärts in Höhe der Kreuzung Max-Liebermann-Straße, kurz vor dem Andreas Schubert-Bau auf Autofahrer. Hier gilt Tempo 50.
Titelfoto: TAG24