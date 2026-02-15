Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt! Hier hat der Superblitzer Sprechstunde

Dresden - Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" ist weitergezogen. Von der Ammonstraße, vor den Tunneln am Wiener Platz, ging es für den Enforcement Trailer in Richtung Uniklinikum.

Wenn es sich nicht um einen Notfall handelt, fahrt auf der Pfotenhauer Straße lieber vorschriftsmäßig! © TAG24

Dort wurde der graue Anhänger am Sonntagvormittag entdeckt.

Teure Fotos gibt es also fortan auf der Pfotenhauer Straße in Fahrtrichtung Goetheallee, gegenüber des Parkhauses an der Uniklinik.

Das Motto "Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt!" gilt hier nur bedingt. Denn: Auch Mediziner, die sich gerade nicht im Einsatz befinden, haben sich an das vorgeschriebene Tempo 30 zu halten.