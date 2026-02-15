 5.039

Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt! Hier hat der Superblitzer Sprechstunde

Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" steht jetzt auf der Pfotenhauer Straße in Fahrtrichtung Goetheallee in Dresden.

Von Marcus Scholz

Dresden - Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" ist weitergezogen. Von der Ammonstraße, vor den Tunneln am Wiener Platz, ging es für den Enforcement Trailer in Richtung Uniklinikum.

Wenn es sich nicht um einen Notfall handelt, fahrt auf der Pfotenhauer Straße lieber vorschriftsmäßig!  © TAG24

Dort wurde der graue Anhänger am Sonntagvormittag entdeckt.

Teure Fotos gibt es also fortan auf der Pfotenhauer Straße in Fahrtrichtung Goetheallee, gegenüber des Parkhauses an der Uniklinik.

Das Motto "Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt!" gilt hier nur bedingt. Denn: Auch Mediziner, die sich gerade nicht im Einsatz befinden, haben sich an das vorgeschriebene Tempo 30 zu halten.

An der Uniklinik heißt es Fuß vom Gas - sonst könnte es teuer werden!  © TAG24

Die zweite städtische Radarfalle mit dem Kennzeichen "HWI-VE-167" ist derweil noch im studentischen Milieu zu finden. Im Dresdner Süden wartet der Superblitzer stadteinwärts in Höhe der Kreuzung Max-Liebermann-Straße, kurz vor dem Andreas Schubert-Bau auf Autofahrer. Hier gilt Tempo 50.

