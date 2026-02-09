Fies versteckt: Hier kassiert der Superblitzer gnadenlos ab

Dresden - Raser, aufgepasst: Der städtische Superblitzer ist umgezogen. Am Montag wurde das Gerät vor den Tunneln am Wiener Platz gesichtet.

Der Superblitzer nimmt Autofahrer ins Visier, die Tempo 50 überschreiten. © TAG24/IK

Nachdem der mobile Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" zuletzt stadtauswärts auf der Wiener Straße im Einsatz war, ist er nun an einen neuen Standort umgezogen.

Der Blitzer-Anhänger lauert jetzt hinter einem Baum auf der Ammonstraße, auf Höhe des Simmel-Centers am Wiener Platz, und beobachtet Autofahrer, die sowohl in den Tunnel Richtung Wiener Straße als auch auf der Ammonstraße nebendran unterwegs sind. Dort gilt Tempo 50.

Wer hier zu schnell unterwegs ist, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern auch Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot.