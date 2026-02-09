Fies versteckt: Hier kassiert der Superblitzer gnadenlos ab
Dresden - Raser, aufgepasst: Der städtische Superblitzer ist umgezogen. Am Montag wurde das Gerät vor den Tunneln am Wiener Platz gesichtet.
Nachdem der mobile Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" zuletzt stadtauswärts auf der Wiener Straße im Einsatz war, ist er nun an einen neuen Standort umgezogen.
Der Blitzer-Anhänger lauert jetzt hinter einem Baum auf der Ammonstraße, auf Höhe des Simmel-Centers am Wiener Platz, und beobachtet Autofahrer, die sowohl in den Tunnel Richtung Wiener Straße als auch auf der Ammonstraße nebendran unterwegs sind. Dort gilt Tempo 50.
Wer hier zu schnell unterwegs ist, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern auch Punkte in Flensburg oder sogar ein Fahrverbot.
Mit dem Standortwechsel will die Stadt ein weiteres Zeichen für mehr Verkehrssicherheit setzen.
Auch auf dem Zelleschen Weg wird aktuell scharf Tempo 50 kontrolliert: Dort steht ein weiterer Superblitzer an der Kreuzung zur Max-Liebermann-Straße, kurz vor dem Andreas-Schubert-Bau, und nimmt Autofahrer ins Visier.
Titelfoto: TAG24/IK