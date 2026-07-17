Nach Waldseilpark aufgepasst: Superblitzer steht jetzt an dieser Straße
Dresden - Autofahrer aufgepasst! Der Superblitzer hat einen neuen Standort und steht ab sofort in der Grundstraße im Dresdner Stadtteil Loschwitz.
Kurz hinter der Haltestelle Elisabethstraße ist besondere Vorsicht geboten. Wer in Richtung Elbe unterwegs ist, sollte den Tacho im Blick behalten.
Denn wer kein teures Erinnerungsfoto riskieren möchte, sollte nicht schneller als 30 km/h fahren - mehr ist dort nämlich nicht erlaubt.
Kurz vor dem Blitzer befindet sich hinter einer Kurve der Waldseilpark Dresden/Bühlau. Spätestens dort heißt es: Tempo reduzieren.
Vor wenigen Tagen wurde am Niederwaldplatz an der Stadtteilgrenze zwischen Striesen und Blasewitz ein Superblitzer gesichtet. Nun steht ein solches Gerät in Loschwitz und nimmt Verkehrssünder ins Visier.
Titelfoto: Montage: Ove Landgraf, Steffen Füssel