Perfekt getarnt: Hier wacht jetzt der Superblitzer

Dresden - Raser, aufgepasst: Der städtische Superblitzer hat einen neuen Standort. Am Mittwoch wurde das Gerät in Strehlen entdeckt - gut hinter einem Gebüsch versteckt.

Auf der Teplitzer Straße gilt ein Tempolimit von 50 km/h. © TAG24/IK

Nachdem der mobile Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" zuletzt auf der Heinrich-Zille-Straße im Einsatz war, ist er nun an einen neuen Standort umgezogen.

Der Blitzer-Anhänger steht jetzt hinter einem Gebüsch an der Teplitzer Straße in stadtauswärtiger Richtung – kurz vor der Kreuzung Gußmannstraße/Gostritzer Straße. Dort gilt Tempo 50.

Auch an seinem neuen Standort bleibt der Anhänger kompromisslos: Wer zu schnell unterwegs ist, muss mit (teuren) Konsequenzen rechnen.

Mit dem Standortwechsel setzt die Stadt ein weiteres Zeichen für mehr Sicherheit auf Dresdens Straßen.