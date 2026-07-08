Perfekt getarnt: Hier wacht jetzt der Superblitzer

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Raser, aufgepasst: Der städtische Superblitzer ist umgezogen. Am Mittwoch wurde das Gerät in Strehlen gesichtet.

Von Isabel Klemt

Dresden - Raser, aufgepasst: Der städtische Superblitzer hat einen neuen Standort. Am Mittwoch wurde das Gerät in Strehlen entdeckt - gut hinter einem Gebüsch versteckt.

Auf der Teplitzer Straße gilt ein Tempolimit von 50 km/h.
Auf der Teplitzer Straße gilt ein Tempolimit von 50 km/h.  © TAG24/IK

Nachdem der mobile Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" zuletzt auf der Heinrich-Zille-Straße im Einsatz war, ist er nun an einen neuen Standort umgezogen.

Der Blitzer-Anhänger steht jetzt hinter einem Gebüsch an der Teplitzer Straße in stadtauswärtiger Richtung – kurz vor der Kreuzung Gußmannstraße/Gostritzer Straße. Dort gilt Tempo 50.

Auch an seinem neuen Standort bleibt der Anhänger kompromisslos: Wer zu schnell unterwegs ist, muss mit (teuren) Konsequenzen rechnen.

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Mit dem Standortwechsel setzt die Stadt ein weiteres Zeichen für mehr Sicherheit auf Dresdens Straßen.

Hinter einem Gebüsch versteckt überwacht der Superblitzer, ob sich die Verkehrsteilnehmer an das Tempolimit halten.
Hinter einem Gebüsch versteckt überwacht der Superblitzer, ob sich die Verkehrsteilnehmer an das Tempolimit halten.  © TAG24/IK
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Gerade auf stark befahrenen Straßen wie der Teplitzer Straße ist das Tempolimit von 50 km/h keine Zufallsentscheidung, sondern dient dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer.

Wer hier unterwegs ist, sollte daher künftig besonders genau auf den Tacho achten.

Titelfoto: TAG24/IK

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