Kurz hinter dem Biergarten: Superblitzer dürstet nach Rasern

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Der Superblitzer steht in Dresden jetzt am Niederwaldplatz in Fahrtrichtung Elbe. Dort gelten 50 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Achtung, Radarfalle! Zum Wochenbeginn hat sich der Dresdner Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI-VE-167" einen neuen Standort gesucht. Er befindet sich nun am Niederwaldplatz an der Stadtteilgrenze zwischen Striesen und Blasewitz.

Der Superblitzer steht am Niederwaldplatz an der rechten Straßenseite.
Der Superblitzer steht am Niederwaldplatz an der rechten Straßenseite.  © TAG24

Wer in Richtung Elbe unterwegs ist, muss kurz nach der Einmündung zur Maystraße aufpassen.

Wenige Meter entfernt vom Neugrunaer Casino - einem Lokal mit Biergarten - liegt die Radarfalle auf der Lauer.

An Ort und Stelle gilt Tempo 50. Wegen der Straßenbreite und weil die Fahrbahn hier längere Zeit geradeaus führt, sind jedoch einige Fahrzeuge schneller als mit 50 Stundenkilometern unterwegs.

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Zuletzt hielt dieser Blitzeranhänger auf der Teplitzer Straße Ausschau nach Verkehrssündern.

Vom Neugrunaer Casino, einem beliebten Lokal in Striesen, ist es nicht weit zum Enforcement Trailer.
Vom Neugrunaer Casino, einem beliebten Lokal in Striesen, ist es nicht weit zum Enforcement Trailer.  © TAG24
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Seine beiden Superblitzer-Kompagnons befinden sich nach TAG24-Infos noch immer an der Strehlener Straße und auf der Lipsiusstraße in der 30er-Zone.

Titelfoto: TAG24

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