Superblitzer steht dort, wo sonst nicht so viele langkommen

Dresden - Superblitzer-Alarm in Cossebaude! Dresdens grüne Enforcement-Trailer-Variante steht jetzt hier. Die Radarfalle befindet sich in der Gartenstraße, die durch ein Wohngebiet führt. Es gilt Tempo 30.

In der Gartenstraße, kurz vor der Haltestelle Fehrmannweg, befindet sich nun der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI-VE-213". © TAG24

Momentan kommen hier deutlich mehr Fahrzeuge lang als sonst. Das hängt mit in den Sommerferien stattfindenden Bauarbeiten zusammen. Gebaut wird nämlich auf der Meißner Landstraße/B6 stadtauswärts, weshalb die Verkehrsader zwischen Dresden und Meißen teilweise halbseitig gesperrt werden muss.

Der Grund sind Arbeiten der Stadtentwässerung.

Laut der Stadt Dresden handelt es sich um eine sogenannte Inlinersanierung, also ein Verfahren, mit dem alte oder beschädigte Rohre repariert werden müssen.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Zunächst müsst Ihr deshalb stadtauswärts auf die Gustav-Merbitz-Straße abbiegen.

Über die Flensburger Straße geht es weiter auf die Gartenstraße, wo kurz vor der Bushaltestelle Fehrmannweg in stadtauswärtiger Richtung nun Blitzer-Modell "HWI-VE-213" lauert.