Viel befahrene Straße und trotzdem bestens getarnt: Hier wartet der grüne Superblitzer jetzt auf Euch

Dresden - Sein grüner Anstrich verleiht ihm die perfekte Tarnung. Vor allem auch deshalb steht der seit Mai aktive Enforcement-Trailer nun wieder an einer ganz besonders tückischen Stelle.

Der grüne Blitzeranhänger steht gut getarnt an der Chemnitzer Straße in Höhe Bayreuther Straße 2. © Thomas Türpe

Kürzlich wurde der Blitzeranhänger auf einer Grünfläche an der Chemnitzer Straße in Höhe Bayreuther Straße 2 stadteinwärts im Stadtteil Südvorstadt platziert.

Vorischt: An dieser Stelle herrscht nicht die allgemeine Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften von 50 Kilometern pro Stunde, sondern Tempo 40!

Und das scheint völlig logisch, denn die Fahrbahn ist durch den integrierten Fahrradstreifen verhältnismäßig schmal. Zudem herrscht im Blitzer-Bereich reger Publikumsverkehr und auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Friedhof.

Autofahrer sollten recht frühzeitig auf die Bremse treten, denn leicht zu erkennen ist der vor dem Riesen-Gebüsch befindliche Blitzeranhänger wahrlich nicht.